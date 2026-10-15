Путин отметил роль бизнеса в поддержке бойцов и ветеранов СВО

Путин отметил вклад бизнеса в поддержку бойцов и ветеранов СВО Путин отметил роль бизнеса в поддержке бойцов и ветеранов СВО

Москва15 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин отметил вклад российского бизнеса в поддержку участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), а также их семей.

Об этом глава государства заявил, выступая на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Отмечу образовательные, культурные, экологические, волонтерские и благотворительные инициативы делового сообщества, помощь бойцам и ветеранам специальной военной операции, их семьям сказал президент

Путин также отметил участие компаний в благоустройстве общественных пространств и реализации мастер-планов развития городов и поселков.

Кроме того, президент подчеркнул значение корпоративных демографических программ предприятий, направленных на поддержку сотрудников и семей с детьми.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь ветеранам специальной военной операции (СВО) и их семьям останется одним из главных направлений работы партии "Единая Россия" на десятилетия вперед.