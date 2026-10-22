Медведев: обороноспособность России и поддержка военных являются приоритетом Медведев назвал обороноспособность России и поддержку военных приоритетом

Москва22 окт Вести.Обеспечение обороноспособности России и поддержка военных являются приоритетом, средства на эти цели необходимо предусмотреть в бюджете, заявил зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в соцсети MAX.

Ключевым приоритетом остается укрепление обороноспособности, безопасности России, поддержка бойцов, членов семей, обеспечение комплексной реабилитации, помощи в трудоустройстве, предоставлении льгот, положенных по закону. Необходимые для этого средства должны быть, безусловно, учтены в бюджете в полном объеме подчеркнул Медведев

Президент Владимир Путин, выступая на форуме "Деловой России", отметил вклад российского бизнеса в поддержку участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей.