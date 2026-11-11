Медведев назвал главные приоритеты бюджета на 2027-2029 годы Медведев назвал безопасность и поддержку бойцов СВО приоритетами бюджета

Москва11 ноя Вести.Приоритетами бюджета на предстоящие три года станут обеспечение обороны и безопасности, поддержка участников СВО и их семей, а также выполнение социальных обязательств перед гражданами, заявил заместитель председателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что провел совещание по подготовке поправок "Единой России" ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

По словам Медведева, работа над бюджетом вышла на завершающий этап, а последний день подачи поправок наступит 16 ноября. Второе чтение законопроекта, как отметил Медведев, должно пройти уже на следующей неделе.

Приоритеты определены главой государства. Они заключаются в обеспечении обороны и безопасности нашей страны, поддержке участников специальной военной операции, членов их семей. Ну и, конечно, выполнении социальных обязательств государства перед гражданами нашей страны сказал Медведев на видео на платформе MAX

Ранее сообщалось, что дефицит федерального бюджета России за январь-октябрь 2026 года составил 5,2 трлн рублей.