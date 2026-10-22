Медведев: бюджет "Единой России" на три года составляет 18 трлн рублей

Медведев рассказал, сколько средств выделено на реализацию программы ЕР Медведев: бюджет "Единой России" на три года составляет 18 трлн рублей

Москва22 окт Вести.18 триллионов рублей предусмотрено в проекте федерального бюджета на народную программу "Единой России", сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на совещании с руководством фракции и правительством.

При этом более 6 триллионов выделено на 2027 год.

Ключевым приоритетом остаются укрепление обороноспособности и безопасности страны, поддержка бойцов, членов их семей, обеспечение комплексной реабилитации, помощи в трудоустройстве, предоставлении льгот, положенных по закону подчеркнул Медведев

"Единая Россия" реализует семь основных направлений: "Достойная работа", "Пространство для жизни", "Сильная экономика", "Технологии для людей", "Наши ценности", "Наша Победа". В общей сложности депутаты разработали по ним 527 решений.

Ранее Медведев поручил центральному исполнительному комитету "Единой России" совершенствовать систему подготовки партийных кадров и механизмы обратной связи между первичными отделениями и вышестоящими органами.