Москва7 окт Вести.Федеральный бюджет РФ сейчас является главной темой обсуждения в политической партии "Единая Россия". Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции Дмитрий Кобылкин.

Очень много направлений … от социального развития страны до арктических рубежей Российской Федерации, развития промышленности, IT-технологий и так далее. Команда очень сильная, команда профессиональная. Я очень рад, что у нас много участников специальной военной операции. Ребята пришли, у них глаза горят, им хочется участвовать во всех этих проектах … Пять лет – кажется, что это такой срок очень длинный, на самом деле, это очень мало времени. Главный документ сейчас – это бюджет Российской Федерации, который мы будем обсуждать. Потому что, что бы мы ни говорили, без финансового сопровождения каких-либо планов очень тяжело достичь результатов. Поэтому, конечно, главное – это сегодня бюджет