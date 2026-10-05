Москва5 октВести.Подготовленный проект российского бюджета на ближайшие три года устойчив к любым сценариям развития экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Подготовленный проект бюджета устойчив к любым сценариям. Базовая цена нефти Urals снижается с $59 за баррель в текущем году до $50 в предстоящие три года. А доля нефтегазовых доходов не превысит предстоящей трехлетки 17%подчеркнул Силуанов
Глава Минфина также обратил внимание, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается и отметил, что дефицит находится на безопасном уровне. Он уточнил, что речь идет об около 2% ВВП на предстоящие три года.
А размер госдолга сохраняется под контролемзаключил министр
Ранее заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил, что парламентарии намерены ответственно подойти к рассмотрению проекта нового российского бюджета до 2029 года.