Бюджет России на 2027-2029 годы готов к любым сценариям, заявил Силуанов Силуанов: новый бюджет России устойчив к любым сценариям развития экономики

Москва5 окт Вести.Подготовленный проект российского бюджета на ближайшие три года устойчив к любым сценариям развития экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Подготовленный проект бюджета устойчив к любым сценариям. Базовая цена нефти Urals снижается с $59 за баррель в текущем году до $50 в предстоящие три года. А доля нефтегазовых доходов не превысит предстоящей трехлетки 17% подчеркнул Силуанов

Глава Минфина также обратил внимание, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается и отметил, что дефицит находится на безопасном уровне. Он уточнил, что речь идет об около 2% ВВП на предстоящие три года.

А размер госдолга сохраняется под контролем заключил министр

Ранее заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил, что парламентарии намерены ответственно подойти к рассмотрению проекта нового российского бюджета до 2029 года.