Москва24 ноя Вести.Фракция "Единая Россия" в Госдуме РФ будет консолидированно голосовать по законопроекту о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Об этом сообщил ИС "Вести" руководитель фракции "Единая Россия" в ГД Дмитрий Кобылкин.

По его словам, вопрос о голосовании по проекту бюджета обсуждался накануне на заседании президиума фракции.

Это мнение всего нашего депутатского корпуса, фракции "Единая Россия". Консолидированное голосование – это все будут голосовать единогласно за бюджет, который мы прорабатывали здесь несколько месяцев и учитывали все практические вопросы, связанные с направлениями, о которых говорил президент Российской Федерации на открытии парламентской сессии в этом году. Вот это все мы подтвердили деньгами подчеркнул Кобылкин

Он также поблагодарил правительство и вице-премьера – министра финансов РФ Антона Силуанова за тесную работу с депутатским корпусом по проекту бюджета.

Хочу поблагодарить правительство Российской Федерации, лично Силуанова за то, что он все эти дни был здесь, в стенах Государственной думы, и очень детально прорабатывал практически с каждым комитетом эти направления сказал Кобылкин

Ранее в Минфине РФ сообщили о завершении адаптации бюджета ко всем шокам.