Госдума одобрила бюджет на три года во втором чтении Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2027-2029 годы

Москва19 ноя Вести.Госдума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности ГД.

По словам спикера Думы Вячеслава Володина, ко второму чтению проекта бюджета поступили 817 поправок, из которых 695 были рекомендованы к принятию комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Мы в непростое время вызовов, санкций рассматриваем бюджет на следующий финансовый год и при этом подчеркиваем, что все обязательства перед гражданами будут выполнены, необходимые средства на проведение специальной военной операции предусмотрены. Заложили ресурсы для технологического развития нашей страны цитирует Володина пресс-служба Госдумы

Законопроектом предусмотрены доходы федерального бюджета в 2027 году на уровне 43,3 триллиона рублей при расходах в 48,7 триллиона. В 2028 году бюджет пополнится на 45,8 триллиона рублей, в то время как траты увеличатся до 50,9 триллиона. В 2029 году предполагается, что в бюджет поступят 48,6 триллиона рублей при расходах в 53,9 триллиона.

Нефтегазовые доходы в 2027 году должны составить 7 триллионов рублей, в 2028 году – 7,633 триллиона, в 2029 году – 7,726 триллиона. При этом ненефтегазовые доходы России также будут увеличиваться: в 2027 году они составят 36,293 триллиона рублей, в 2028 году – 38,201 триллиона, а в 2029 году – 40,894 триллиона.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал обеспечение обороны и безопасности, поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также выполнение социальных обязательств перед гражданами основными приоритетами бюджета России на 2027-2029 годы.

До этого сообщалось, что дефицит федерального бюджета России за январь-октябрь 2026 года составил 5,2 триллиона рублей.