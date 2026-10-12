Комитет Совфеда поддержал проект федерального бюджета на 2027-2029 годы Комитет Совфеда поддержал проект федерального бюджета РФ до 2029 года

Москва12 окт Вести.Комитет Совета федерации по бюджету и финрынкам поддержал проект федерального бюджета в период с 2027 по 2029 год. Об этом пишет РИА Новости.

Так, расходы бюджета в 2027 году прогнозируется на уровне 48,8 трлн рублей, а доходы – 43,3 трлн рублей. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн рублей, а доходы – 45,8 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.

Подчеркивается, что ключевыми приоритетами федерального бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь ветеранам спецоперации и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей.

6 октября экономист, управляющий директор компании "Трейд 123" Владимир Рожанковский заявил, что дефицит федерального бюджета России будет меньше, чем прогнозируется.