Москва27 ноя Вести.Принятый Госдумой федеральный бюджет России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов будет способствовать спокойной социальной обстановке в регионах России. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что Совет Федерации будет внимательно отслеживать, как будут жить субъекты России в условиях нового бюджета.

И в данном случае мы видим, что было предусмотрено достаточно много тех мер поддержки, которые будут способствовать тому, чтобы в регионах ситуация была спокойная. Прежде всего, с точки зрения исполнения социальных обязательств… И социальные обязательства, ЖКХ, дороги — это все есть в этом бюджете заявил Артамонов

24 ноября Госдума утвердила федеральный бюджет России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. По итогам заседания вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что все необходимые ресурсы на главные задачи Российской Федерации в принятом на 2027-2029 год Госдумой бюджете страны есть.

27 ноября запланировано рассмотрение закона о бюджете в Совете Федерации.