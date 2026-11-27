Совфед 27 ноября рассматривает закон о федеральном бюджете на 2027-2029 годы Совет Федерации 27 ноября рассматривает закон о бюджете на 2027-2029 годы

Москва27 ноя Вести.Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассмотрел предлагаемый на рассмотрение палаты закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, он доложит свое мнение на пленарном заседании 27 ноября. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель этого комитета Анатолий Артамонов.

Свой комментарий он дал перед пленарным заседанием, на котором запланировано рассмотрение закона о бюджете.

Мастерство сотрудников нашего аппарата и сенаторов растет, поэтому нам было достаточно этого времени, мы все рассмотрели и сегодня доложим на пленарном заседании все то, что мы считаем нужным касательно предложенного закона о бюджете сказал Артамонов

Закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов был утвержден Государственной думой 24 ноября.