Совет Федерации одобрил бюджет Федерального фонда ОМС на три года

Совет Федерации одобрил бюджет Федерального фонда ОМС на 2027-2029 годы Совет Федерации одобрил бюджет Федерального фонда ОМС на три года

Москва27 ноя Вести.Совет Федерации в пятницу, 27 ноября, одобрил бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на ближайшие три года.

Так, на доходы фонда ОМС в новом году предусмотрено 5,038 трлн рублей, расходы должны составить 5,206 трлн рублей. Согласно закону, дефицит составит 168 млрд рублей.

А в 2028 году запланированы доходы в размере 5,398 трлн рублей, расходы - 5,474 трлн рублей. Дефицит должен составить 75,3 млрд рублей.

В документе также сказано, что в 2029 году доходы должны составить 5,658 трлн рублей, расходы - 5,785 трлн рублей, дефицит - 126,6 млрд рублей.

Ранее на пленарном заседании Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.