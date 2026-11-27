Москва27 нояВести.Совет Федерации в пятницу, 27 ноября, одобрил бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на ближайшие три года.
Так, на доходы фонда ОМС в новом году предусмотрено 5,038 трлн рублей, расходы должны составить 5,206 трлн рублей. Согласно закону, дефицит составит 168 млрд рублей.
А в 2028 году запланированы доходы в размере 5,398 трлн рублей, расходы - 5,474 трлн рублей. Дефицит должен составить 75,3 млрд рублей.
В документе также сказано, что в 2029 году доходы должны составить 5,658 трлн рублей, расходы - 5,785 трлн рублей, дефицит - 126,6 млрд рублей.
Ранее на пленарном заседании Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.