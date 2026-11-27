Москва27 ноя Вести.Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу, 27 ноября, одобрил закон "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".

24 ноября Госдума утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года. Он предусматривает выполнение социальных обязательств, помощь участникам спецоперации и их семьям, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей.

Так, в следующем году расходы бюджета должны составить 48,7 трлн рублей, а доходы - 43,3 трлн рублей. На сайте Госдумы сказано, что, согласно проекту бюджета, в 2027 году году будут будет дважды произведена индексация страховых пенсий: с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%, а средний размер пенсии на конец следующего года составит около 29 тысяч рублей. МРОТ в 2027 году составит около 28 тысяч рублей, прожиточный минимум – около 20 тысяч рублей. На ближайшие три года заложено более 10 трлн рублей "детского бюджета".