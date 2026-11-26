Мать умершей от истощения девочки думала откормить голодных детей кашей Мать умершей истощенной девочки не вызвала скорую, собираясь откормить ее кашей

Москва26 ноя Вести.Мать погибшей от истощения пятилетней девочки в Вологде заявила на допросе, что рассчитывала откормить истощенных детей кашей, поэтому за медицинской помощью она не обращалась. Видео допроса выложили в Следкоме в MAX.

Всего многодетная семья воспитывала 12 детей (11 из них несовершеннолетних). Родители не осуществляли должный уход за ними. В результате девочка умерла, а девять других детей находятся в больнице.

Были возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и халатности.

Как отметили в ведомстве, несмотря на то, что семья состояла на профилактическом учете, должностные лица органов системы профилактики не приняли своевременные меры по защите прав и законных интересов малолетних.

На допросе женщина также заявила, что считает себя отвратительной матерью из-за случившегося.