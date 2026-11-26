В администрации Вологды проводят обыски после гибели ребенка от истощения

СК начал обыски в администрации Вологды из-за гибели девочки В администрации Вологды проводят обыски после гибели ребенка от истощения

Москва26 ноя Вести.Сотрудники СК России начали обыски в администрации Вологды после гибели девочки от истощения. Об этом пишет ГТРК "Вологда".

По данным издания, следователи изымают и изучают документацию, связанную с семьей ребенка. Также устанавливается круг лиц, причастных к произошедшей трагедии.

Известно, что семья состояла на учете профильных ведомств и надлежащий надзор со стороны чиновников мог уберечь девочку.

Ранее сообщалось, что 10 несовершеннолетних детей – все из родной семьи – попали в областную детскую больницу с истощением. Двое из них находились в критическом состоянии. Семилетнего мальчика удалось спасти, сейчас он в реанимации, а его пятилетняя сестра умерла.