Состояние ребенка из многодетной семьи в Вологде оценили как тяжелое

Состояние ребенка из семьи, где девочка умерла от истощения, все еще тяжелое Состояние ребенка из многодетной семьи в Вологде оценили как тяжелое

Москва26 ноя Вести.Состояние еще одного ребенка из многодетной семьи в Вологде, где погибла девочка, остается тяжелым. Об этом сообщил главврач Вологодской областной детской клинической больницы Александр Стренаков, его комментарий опубликован на канале Минздрава региона в MAX.

На сегодняшний день в нашем учреждении находится 10 пациентов, 9 из них находятся в общесоматических отделениях. Один пациент находится в реанимации. Состояние его стабильно тяжелое заявил Стренаков

Ранее стало известно, что сестра мальчика, который находится в реанимации, умерла. По предварительным данным, причиной стало истощение.