Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с многодетной семьей, где умер ребенок

Братья и сестры погибшей от истощения девочки в Вологде в безопасности Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с многодетной семьей, где умер ребенок

Москва26 ноя Вести.Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что братья и сестры умершей от истощения пятилетней девочки в Вологде находятся в безопасности. С детьми работают специалисты.

Сотрудники аппарата детского омбудсмена направились в больницу, где находятся дети.

На связи с профильными ведомствами. Прокуратура региона контролирует установление всех обстоятельств произошедшего… Держу ситуацию на личном контроле отметила Львова-Белова в MAX

На данный момент выясняется, есть ли у детей родственники, готовые взять их к себе.

Ранее сообщалось, что в Вологде многодетная семья, где воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, в ненадлежащих условиях. Родители уходом за детьми фактически не занимались. В результате от истощения умерла пятилетняя девочка, семилетний мальчик – в реанимации. Всего в областной детской клинической больнице лежат девять детей.