Москва26 нояВести.Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что братья и сестры умершей от истощения пятилетней девочки в Вологде находятся в безопасности. С детьми работают специалисты.
Сотрудники аппарата детского омбудсмена направились в больницу, где находятся дети.
На связи с профильными ведомствами. Прокуратура региона контролирует установление всех обстоятельств произошедшего… Держу ситуацию на личном контролеотметила Львова-Белова в MAX
На данный момент выясняется, есть ли у детей родственники, готовые взять их к себе.
Ранее сообщалось, что в Вологде многодетная семья, где воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, в ненадлежащих условиях. Родители уходом за детьми фактически не занимались. В результате от истощения умерла пятилетняя девочка, семилетний мальчик – в реанимации. Всего в областной детской клинической больнице лежат девять детей.