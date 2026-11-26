Уголовное дело об убийстве возбудили после гибели девочки от истощения в Вологде

В Вологде Следственный комитет расследует смерть пятилетней девочки от истощения Уголовное дело об убийстве возбудили после гибели девочки от истощения в Вологде

Москва26 ноя Вести.В Вологде завели два уголовных дела после гибели пятилетней девочки от истощения. Об этом сообщило СУ СК России по Вологодской области на платформе MAX.

По версии следствия, в Вологде многодетная семья, где воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, жила в ненадлежащих условиях. Родители уходом за детьми фактически не занимались. Чиновники, отвечающие за защиту прав несовершеннолетних, вовремя не вмешались в ситуацию. В результате пятилетняя девочка умерла от истощения, а ее семилетнего брата в таком же состоянии увезли в больницу - сейчас ему оказывают помощь.

Следственными органами СК РФ по Вологодской области возбуждены уголовные дела по факту смерти малолетней (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ч. 1 ст. 293 УК РФ) говорится в публикации

В настоящее время решается вопрос об изъятии детей из семьи и отправке их в специализированные учреждения. С родителями работают следователи.

По поручению руководителя регионального управления Геннадия Яшина расследование передали первому отделу по особо важным делам. Выясняются все обстоятельства случившегося. Назначены необходимые экспертизы, опрашиваются должностные лица, врачи и родственники.