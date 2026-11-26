Филимонов взял на контроль дело о гибели от истощения девочки в Вологде Губернатор Вологодской области поставил на контроль ситуацию с гибелью девочки

Москва26 ноя Вести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поставил на контроль ситуацию с гибелью от истощения пятилетней девочки из многодетной семьи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в многодетной семье в Вологде, где воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, погибла от истощения пятилетняя девочка. Родители уходом за детьми фактически не занимались. В больницу также госпитализировали девять детей.

Со вчерашнего вечера держу на контроле ситуацию с трагедией в Вологде… В обстоятельствах разбираются компетентные органы, специалисты Комиссии по делам несовершеннолетних, на учете в которой состояла семья, Минздрава и социальной защиты отметил глава региона

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что дети находятся в безопасности. На данный момент выясняется, есть ли у них родственники, готовые взять их к себе.