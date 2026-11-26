Знакомая рассказала о многодетном отце умершей от голода девочки в Вологде Знакомая о семье из Вологды, где от истощения погибла девочка: жили дружно

Москва26 ноя Вести.В Вологде продолжается расследование трагедии в многодетной семье: пятилетняя девочка умерла от истощения, ее семилетний брат госпитализирован с признаками истощения. Знакомые семьи не могут поверить в произошедшее. Одна из них в беседе с MK.RU охарактеризовала главу семейства с положительной стороны.

Всего в семье воспитывались 12 детей, 11 из них несовершеннолетние. После случившегося Следственный комитет возбудил два уголовных дела — об убийстве малолетнего и о халатности сотрудников органов системы профилактики.

Я знаю, что у них много детей. Мне странно даже представить то, что вы рассказываете. Я главу семьи помню исключительно с положительной стороны. Работящий мужчина, своих детей любит, семья заботливая. Для меня случившееся - шок приводит издание слова собеседницы

По ее словам, мужчина всегда старался обеспечить семью, а признаков неблагополучия она не замечала.

Он всегда трудился, старался обеспечить семью. Сами понимаете, когда столько детей, это непросто. Но, на мой взгляд, какого-то неблагополучия у них не отмечалось. Жена тоже хорошая, жили дружно. Для меня это не та семья, где могло произойти подобное. Ничего не предвещало беды. Хотя, конечно, чужая семья - потемки добавила она

При этом, по данным СМИ, финансовое положение семьи было сложным: супруги накопили около миллиона рублей долгов по кредитам и коммунальным платежам, а вся семья ютилась в квартире площадью примерно 50 квадратных метров. Кроме того, выяснились подробности ДТП, в которое многодетный отец попал в сентябре 2025 года. После ссоры с женой он выпил около полбутылки водки, сел за руль "Лады" и столкнулся с мотоциклом, на котором ехали отец с сыном. Мальчик получил серьезные травмы. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также обязали выплатить семье пострадавшего 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Знакомая подтвердила факт аварии, отметив, что мужчина пытался загладить вину.

Уж не знаю, сколько он тогда выпил, но что-то такое было. Насколько я знаю, он добровольно начал выплачивать компенсацию пострадавшим, платил по мере возможности. С его стороны были действия по заглаживанию вины. Человек пытался исправить ошибку, извиниться сказала она

Комментируя сведения о том, что супруги около шести лет не общались с родственниками и никого не пускали домой, собеседница призвала не делать поспешных выводов.

Это одна сторона истории. Родственники могут говорить, что не общались. Но ведь нужно понимать, кто был инициатором прекращения общения. Мы всех обстоятельств не знаем. Я бы не стала сейчас делать поспешные выводы. Нужно дать возможность следственным органам разобраться. Наговаривать лишнего рано сказала она

В завершение она еще раз подчеркнула, что для нее произошедшее стало полной неожиданностью.