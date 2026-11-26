На допросе мама умершей от истощения девочки назвала себя отвратительной матерью

"Я отвратительная мать": родители погибшей от истощения девочки на допросе На допросе мама умершей от истощения девочки назвала себя отвратительной матерью

Москва26 ноя Вести.Женщина, чья пятилетняя дочь умерла от истощения в Вологде, на допросе назвала себя отвратительной матерью. Видео с допросом опубликовал Следком в MAX.

При этом многодетная мать заявила, что ее дети не теряли вес.

Ранее стало известно, что в многодетной семье в Вологде, где воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, погибла от истощения пятилетняя девочка, семилетний мальчик госпитализирован в истощенном состоянии. На данный момент в больнице находятся девять детей.

Несмотря на то, что семья состояла на профилактическом учете, должностными лицами органов системы профилактики своевременные меры по защите прав и законных интересов малолетних приняты не были отмечается в ведомстве

Были возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и халатности.