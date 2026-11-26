Москва26 нояВести.Женщина, чья пятилетняя дочь умерла от истощения в Вологде, на допросе назвала себя отвратительной матерью. Видео с допросом опубликовал Следком в MAX.
При этом многодетная мать заявила, что ее дети не теряли вес.
Ранее стало известно, что в многодетной семье в Вологде, где воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, погибла от истощения пятилетняя девочка, семилетний мальчик госпитализирован в истощенном состоянии. На данный момент в больнице находятся девять детей.
Несмотря на то, что семья состояла на профилактическом учете, должностными лицами органов системы профилактики своевременные меры по защите прав и законных интересов малолетних приняты не былиотмечается в ведомстве
Были возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и халатности.