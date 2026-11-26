Москва26 нояВести.Министерство здравоохранения Вологодской области сообщило о состоянии детей, которых госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Об этом пресс-служба ведомства рассказала на платформе MAX.
Отмечается, что в настоящее время в ДКБ лежат девять детей. Семилетний мальчик – в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное. За остальными детьми врачи следят в круглосуточном режиме.
На данный момент в медучреждении находятся девять несовершеннолетних. Семилетний мальчик - в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как стабильноеговорится в публикации
Ранее сообщалось, что в Вологде 11 детей из одной семьи попали в больницу с истощением. Детям от 10 месяцев до 16 лет, среди них 6 девочек и 4 мальчика.