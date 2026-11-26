В Минздраве сообщили о состоянии детей, госпитализированных в Вологде Минздрав Вологодской области рассказал о состоянии детей из многодетной семьи

Москва26 ноя Вести.Министерство здравоохранения Вологодской области сообщило о состоянии детей, которых госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Об этом пресс-служба ведомства рассказала на платформе MAX.

Отмечается, что в настоящее время в ДКБ лежат девять детей. Семилетний мальчик – в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное. За остальными детьми врачи следят в круглосуточном режиме.

На данный момент в медучреждении находятся девять несовершеннолетних. Семилетний мальчик - в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как стабильное говорится в публикации

Ранее сообщалось, что в Вологде 11 детей из одной семьи попали в больницу с истощением. Детям от 10 месяцев до 16 лет, среди них 6 девочек и 4 мальчика.