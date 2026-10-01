Двое пострадавших детей остаются в больнице после ДТП в Волгоградской области

Двое детей проходят лечение в нейрохирургии после аварии в Волгоградской области Двое пострадавших детей остаются в больнице после ДТП в Волгоградской области

Москва1 окт Вести.Двое пострадавших детей остаются в больнице после дорожно-транспортного происшествия в Волгоградской области. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в комитете здравоохранения региона.

По данным ведомства, дети находятся в отделении нейрохирургии больницы скорой помощи №7. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Двое пострадавших детей 2020 и 2025 года рождения лечатся в отделении нейрохирургии больницы скорой медицинской помощи №7. Состояние детей средней степени тяжести говорится в публикации

Остальных пострадавших в результате аварии направили на амбулаторное лечение.

Инцидент произошел в Среднеахтубинском районе 30 сентября – всего пострадали семь человек, в том числе четверо детей.