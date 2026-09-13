Москва13 сенВести.В Волгограде устанавливают обстоятельства ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза, в результате которого пострадали три человека, в том числе девятимесячный ребенок. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Дорожный инцидент произошел вечером 12 сентября на улице Автомагистральная в Тракторозаводском районе. По предварительным данным, водитель "Лада Гранта" врезался в грузовой автомобиль "Скания" с полуприцепом.
В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" и его пассажирка, а также девятимесячный младенец доставлены в больницусказано в сообщении
Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.