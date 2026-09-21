Пять жителей Дагестана получили повреждения в ДТП кроссовера и "Камаза"

В Дагестане 5 человек пострадали при столкновении кроссовера с грузовиком Пять жителей Дагестана получили повреждения в ДТП кроссовера и "Камаза"

Москва21 сен Вести.В Буйнакском районе Республики Дагестан произошло ДТП кроссовера Changan Uni-Z и "Камаза". Пострадали пять человек, среди которых 3-летний ребенок, сообщает республиканское МВД.

Машины столкнулись в районе 20.00 мск 20 сентября на 12-м километре трассы Махачкала – Верхний Гуниб.

Водитель автомобиля Changan и его пассажиры в возрасте 34, 56 и 61 года, а также 3-летний ребенок с различными телесными повреждениями доставлены в медицинские учреждения написано в MAX

Согласно предварительной информации, авария могла произойти в связи с тем, что 36-летний водитель кроссовера не справился с управлением.

Все пострадавшие – уроженцы Махачкалы.