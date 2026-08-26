Москва26 авгВести.Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП на трассе в Волгоградской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария произошла днем 26 августа на 934-м километре федеральной трассы "Каспий". По предварительным данным, водитель Chevrolet Tahoe с прицепом не справился с управлением и съехал в кювет, где произошло столкновение со столбом освещения.
В результате ДТП 65 -летний водитель и его 9-летний пассажир доставлены в медучреждениесказано в сообщении
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.