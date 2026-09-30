Трое взрослых и четверо детей пострадали на трассе в Волгоградской области

В ДТП в Волгоградской области пострадали семь человек Трое взрослых и четверо детей пострадали на трассе в Волгоградской области

Москва30 сен Вести.Семь человек доставлены в больницы после дорожно-транспортного происшествия в Волгоградской области, сообщил в региональном ГУ МВД России.

По данным полиции, ДТП произошло на трассе Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба в Среднеахтубинском районе, где столкнулись автомобили Skoda и Lada Granta.

В результате ДТП 7 человек, среди которых 4 несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения говорится в заявлении ГУ МВД России по Волгоградской области в MAX

В настоящее время на месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции.