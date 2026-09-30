Москва30 сенВести.Прокуратура Волгоградской области контролирует установление обстоятельств ДТП с 7 пострадавшими, сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла вечером 30 сентября. На 14-м км автодороги Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба столкнулись автомобили Skoda и Lada Granta. В результате в больнице оказались семь человек – трое взрослых и 4 несовершеннолетних.
Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль установление обстоятельства ДТП в Среднеахтубинском районесказано в сообщении
Законность принятого по итогам проверки решения будет проверена прокуратурой.