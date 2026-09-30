Обстоятельства ДТП с 7 пострадавшими под Волгоградом изучает прокуратура Прокуратура проверяет обстоятельства ДТП с 7 пострадавшими под Волгоградом

Москва30 сен Вести.Прокуратура Волгоградской области контролирует установление обстоятельств ДТП с 7 пострадавшими, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 30 сентября. На 14-м км автодороги Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба столкнулись автомобили Skoda и Lada Granta. В результате в больнице оказались семь человек – трое взрослых и 4 несовершеннолетних.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль установление обстоятельства ДТП в Среднеахтубинском районе сказано в сообщении

Законность принятого по итогам проверки решения будет проверена прокуратурой.