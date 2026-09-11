Москва11 сенВести.С двух до четырех человек выросло количество обратившихся за медицинской помощью после массового ДТП в подмосковной Балашихе. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.
В результате аварии медицинская помощь потребовалась двум пассажирам и водителю автобуса, а также водителю одного из легковых автомобилейговорится в сообщении
ДТП произошло на 18-км автодороги М-7 "Волга" на шоссе Энтузиастов в городском округе Балашиха, там маршрутное такси столкнулось с пятью автомобилями.
Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились два человека.
Прокуратура даст оценку соблюдению перевозчиком требований закона о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.