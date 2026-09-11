В Балашихе в массовом ДТП с маршруткой пострадало четыре человека

Увеличилось количество пострадавших в массовом ДТП в Балашихе В Балашихе в массовом ДТП с маршруткой пострадало четыре человека

Москва11 сен Вести.С двух до четырех человек выросло количество обратившихся за медицинской помощью после массового ДТП в подмосковной Балашихе. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась двум пассажирам и водителю автобуса, а также водителю одного из легковых автомобилей говорится в сообщении

ДТП произошло на 18-км автодороги М-7 "Волга" на шоссе Энтузиастов в городском округе Балашиха, там маршрутное такси столкнулось с пятью автомобилями.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились два человека.

Прокуратура даст оценку соблюдению перевозчиком требований закона о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.