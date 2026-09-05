На Волоколамском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В массовом ДТП в Подмосковье пострадали два человека На Волоколамском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Москва5 сен Вести.Пять автомобилей попали в массовое дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент случился на 33 километре Волоколамского шоссе на территории городского округа Красногорск.

В настоящее время два человека обратились за медицинской помощью говорится в заявлении ведомства в MAX

В полиции уточнили, что столкнувшиеся транспортные средства двигались в попутном направлении. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.