Москва5 сенВести.Пять автомобилей попали в массовое дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент случился на 33 километре Волоколамского шоссе на территории городского округа Красногорск.
В настоящее время два человека обратились за медицинской помощьюговорится в заявлении ведомства в MAX
В полиции уточнили, что столкнувшиеся транспортные средства двигались в попутном направлении. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.