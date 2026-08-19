В Подмосковье на трассе М-2 "Крым" произошло массовое ДТП с восемью машинами

В Подмосковье на трассе "Крым" столкнулись восемь машин, два человека пострадали В Подмосковье на трассе М-2 "Крым" произошло массовое ДТП с восемью машинами

Москва19 авг Вести.В городском округе Чехов на трассе "Крым" столкнулись восемь автомобилей. Двое пострадавших обратились за помощью. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Московской области на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла на 63 километре автодороги М-2 "Крым" в районе полудня в среду, 19 августа. Все машины двигались в попутном направлении.

Сегодня около 12.10 на 63 км автодороги М-2 "Крым" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись восемь автомашин, передвигавшихся в попутном направлении говорится в публикации

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб.