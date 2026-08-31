На трассе М-2 "Крым" в Подмосковье ребенок погиб в ДТП

В Подмосковье 8-летний ребенок погиб в результате ДТП На трассе М-2 "Крым" в Подмосковье ребенок погиб в ДТП

Москва31 авг Вести.В городском округе Серпухов в результате ДТП на трассе М-2 "Крым" погиб 8-летний ребенок. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла на 92 километре автодороги вечером 30 августа. По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля Citroën, не справившись с управлением, врезался в дорожное ограждение, после чего в него и в ехавшую рядом Chery влетела "Газель".

В результате аварии погибли водитель Citroën и его 8-летний пассажир. Три человека, включая двух детей, доставлены в медицинские учреждения.

В результате ДТП погиб водитель и 8-летний пассажир "Ситроена". Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы говорится в публикации

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Проводится проверка.