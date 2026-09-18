На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье произошло массовое ДТП

Пять машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье, есть пострадавший На трассе М-4 "Дон" в Подмосковье произошло массовое ДТП

Москва18 сен Вести.Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла на 114 километре магистрали на территории городского округа Ступино.

По предварительной информации, столкнулись пять автомашин, передвигавшихся в попутном направлении говорится в заявлении ведомства в MAX

Как уточнили в полиции, одному из участников ДТП потребовалась госпитализация. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.