Москва18 сенВести.Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла на 114 километре магистрали на территории городского округа Ступино.
По предварительной информации, столкнулись пять автомашин, передвигавшихся в попутном направленииговорится в заявлении ведомства в MAX
Как уточнили в полиции, одному из участников ДТП потребовалась госпитализация. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.