"112": одиннадцать детей из одной семьи попали в больницу Вологды с истощением

В больницу с истощением попали 11 детей из вологодской семьи, один умер "112": одиннадцать детей из одной семьи попали в больницу Вологды с истощением

Москва26 ноя Вести.В Вологде попали в больницу с истощением 11 детей. Все они – из одной семьи, пишет "112".

По сведениям Telegram-канала, один ребенок скончался, еще один находится в реанимации в критическом состоянии.

Отмечается, что детям от 10 месяцев до 16 лет, среди них 6 девочек и 4 мальчика. Семья с 2020 года состоит на учете в ПДН по антисанитарии, пишет издание.

Одиннадцать детей из многодетной семьи попали в больницу в Вологде. ... Врачи диагностировали у них крайнюю степень истощения говорится в публикации

На официальных ресурсах Вологодской области информации об этом на данный момент нет.