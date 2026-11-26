Москва26 нояВести.В Вологде попали в больницу с истощением 11 детей. Все они – из одной семьи, пишет "112".
По сведениям Telegram-канала, один ребенок скончался, еще один находится в реанимации в критическом состоянии.
Отмечается, что детям от 10 месяцев до 16 лет, среди них 6 девочек и 4 мальчика. Семья с 2020 года состоит на учете в ПДН по антисанитарии, пишет издание.
Одиннадцать детей из многодетной семьи попали в больницу в Вологде. ... Врачи диагностировали у них крайнюю степень истощенияговорится в публикации
На официальных ресурсах Вологодской области информации об этом на данный момент нет.