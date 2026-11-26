Бастрыкин затребовал доклад по факту гибели девочки от истощения в Вологде

Бастрыкин запросил доклад о расследовании смерти истощенной девочки в Вологде Бастрыкин затребовал доклад по факту гибели девочки от истощения в Вологде

Москва26 ноя Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования смерти пятилетней девочки, которая погибла от истощения в многодетной семье в Вологде. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.

Ранее стало известно, что в многодетной семье в Вологде, где воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, погибла от истощения девочка, семилетний мальчик госпитализирован в истощенном состоянии. На данный момент в больнице находятся девять детей.

Семья состояла на профилактическом учете.

Были возбуждены уголовные дела по факту убийства и халатности.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Вологодской области Яшину Г. Ю. представить доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах отмечается в сообщении

Мать погибшей девочки заявила на допросе, что рассчитывала откормить истощенных детей кашей.