Эксперт Дагделен: выход Германии из НАТО более чем назрел

В Германии призвали к выходу из НАТО из-за угрозы военного конфликта с Россией Эксперт Дагделен: выход Германии из НАТО более чем назрел

Москва26 ноя Вести.Германии необходимо выйти из состава НАТО, поскольку политика альянса ведет к открытому военному конфликту с Россией. Такого мнения придерживается внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен.

Вопреки своему имиджу, НАТО не является ни оборонным альянсом, ни альянсом, основанным на ценностях, а представляет исключительно интересы США. Европейские члены объединения интегрированы в военную политику США и поощряются к ведению в интересах Америки, отметила она в статье, опубликованной изданием NachDenkSeiten.

По словам Даглделен, создается впечатление, что НАТО стремится "перевести прокси-войну в открытый военный конфликт с Россией".

Поэтому выход из НАТО более чем назрел, если мы не хотим и дальше участвовать в войнах США, социально деструктивном перевооружении и подготовке к войне подчеркнула она

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский указал на то, что военная активность НАТО у границ России и вовлечение отдельных стран альянса в атаки на российские гражданские суда в Балтийском море приближают мир к ядерной войне.