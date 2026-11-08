Политолог Михеев рассказал, чем миру грозит "война" НАТО и России Михеев: война НАТО с Россией может закончиться поражением для всего мира

Москва8 ноя Вести.Противостояние НАТО и России может закончиться поражением для всего мира. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог Сергей Михеев.

Он отметил, что удары вглубь России со стороны Запада уже производятся с помощью оружия, разведки и спутников, а попытка одобрения этих действий Североатлантическим альянсом выглядит как маниакальное желание развязать войну.

На самом деле, ничего нового здесь нет. Удары в глубину России уже производятся, к сожалению. Это западное оружие…Наводится оно западной разведкой, западными спутниками. Поэтому данная попытка может только легализовать эти вещи. Мы тоже говорим здесь о какой-то бесовщине... Мне кажется, европейская элита находится примерно в этом же состоянии. Вот ее какое-то маниакальное стремление начать ядерную войну… Иногда меня наталкивает на мысль, что они ищут какого-то массового жертвоприношения кому-то прокомментировал Михеев

Политолог пояснил, что первостепенная задача России в текущей ситуации – выстроить политику так, чтобы малыми жертвами "демонстрировать угрозу" для противника и тем самым добиться поставленных целей, не вступая в прямое противостояние.

На самом деле, такая война может закончиться поражением всех. Кстати говоря, [президент РФ] Владимир Путин тоже об этом не так давно говорил. Вообще, победителем в этой войне будет не тот, кто будет в ней участвовать, а тот, кто будет в ней не участвовать. Поэтому, на самом деле, задача перед нами стоит именно такая: выстроить свою политику таким образом, чтобы малыми усилиями и жертвами… При этом демонстрировать смертельную угрозу для противника… Сделать так, чтобы добиться поставленных целей, не втягиваясь в подобную войну добавил эксперт

Ранее сообщалось, что Финляндия изучает опыт конфликта на Украине и рассматривает возможность создания противотанковых заграждений на границе с Россией.