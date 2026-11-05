Военный эксперт назвал разговоры в НАТО об ударах по РФ никчемной болтовней Эксперт Ходаренок: удары НАТО по РФ приведут к конфликту на европейском театре

Москва5 ноя Вести.Обсуждаемые НАТО удары вглубь российской территории могут привести лишь к конфликту на европейском театре военных действий, причем с применением оружия массового поражения, предостерег военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок. Его слова приводит Газета.ru.

Он считает, что разговоры в Североатлантическом альянсе о вероятности нанесения ударов вглубь территории России - это "пустая и никчемная болтовня", за которой нет никаких серьезных оперативно-стратегических расчетов. Ходаренок подчеркнул, что здравых мыслей от представителей командования европейских государств - членов НАТО ждать не нужно.

Так и хочется в этом случае спросить, как вы полагаете, вот те удары дальнобойных средств поражения по объектам в российском тылу к чему могут привести? Они могут привести только к одному — они могут привести к широкомасштабному конфликту на европейском театре военных действий с применением видов оружия массового поражения, в первую очередь ракетно-ядерного сказал эксперт

Он подчеркнул, что в этом случае война будет идти именно с НАТО.