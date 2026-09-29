Карасин: идея войны НАТО с Россией обречена на провал и носит медийный характер

"Обречена на провал": сенатор оценил разговоры о войне НАТО с Россией в 2030 г. Карасин: идея войны НАТО с Россией обречена на провал и носит медийный характер

Москва29 сен Вести.Обсуждаемая в Европе идея вооруженного противостояния НАТО и России не имеет перспектив и является медийной, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в интервью KP.RU.

По словам сенатора, лидеры стран НАТО и дальше запугивают собственных граждан войной с Россией - потому что стало все труднее объяснять своему электорату, зачем тратить миллиарды на поддержку киевского режима.

Карасин также напомнил: в украинском кризисе, который во многом спровоцировал и организовал сам Запад, в Берлине, Лондоне и Париже увидели исторический шанс ослабить позиции России на мировой арене и расшатать основы российской государственности. Однако расчет не оправдался.

Именно отсюда, по мнению политика, и появились тезисы о подготовке к тотальному противостоянию с Москвой, а в информационном пространстве стали пугающе мелькать конкретные даты начала войны - вплоть до 2030 года.

Уже сейчас очевидно, что сама идея обречена на провал и носит медийный характер подчеркнул он

Ранее заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов заявил, что Европа на ближайшие десятилетия становится источником проблем.