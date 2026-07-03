Карасин призвал не зацикливаться на поединке с западной машиной НАТО Карасин заявил, что не стоит зацикливаться на поединке с западной машиной НАТО

Москва3 июл Вести.Зацикливаться на противостоянии с западной машиной НАТО не нужно. Так ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор напомнил, как в начале 1990-х России гарантировали нераспространение НАТО на Восток.

И что произошло в результате, мы с вами видим. Они не только шагнули на Восток, но они взяли еще Прибалтику, а совсем недавно заставили, я думаю, что это было просчитано заранее, вступить в НАТО Финляндию и Швецию, которые никогда там не были. Поэтому аппетиты растут … Мы занимаем, на мой взгляд, здравую позицию. За нами мировое большинство, за нами наши партнеры, прежде всего из Белоруссии … Поэтому все россказни по поводу того, что там какие-то есть трения, это все не выдерживает просто здравого анализа. Ну и, естественно, Китайская Народная Республика, … с которой у нас очень активные контакты, в том числе по линии высшего руководства … Так что совсем зацикливаться на этом поединке с западной машиной НАТО я бы не стал сказал сенатор

Ранее основатель фракции "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Париж должен начать вести диалог с Москвой в целях завершения конфликта на Украине.