Карасин ответил, могут ли Россию вновь обмануть на переговорах Карасин предположил, могут ли Россию снова обмануть на переговорах

Москва3 июл Вести.Россию будет трудно обмануть на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, вести переговоры в любом случае надо, потому что именно они предрешат в конечном итоге выход из ситуации.

Нас трудно обмануть. Мы не очень наивные люди … На самом деле очень важны принципиальные моменты в позициях переговаривающих сторон. И если наша позиция, о которой говорил больше двух лет тому назад Владимир Владимирович Путин на встрече в МИД … это все остается в силе, это должны уразуметь и понять наши партнеры и враги. Все это выполнимо. Но для этого надо оставить амбиции в плане уничтожения России современной, превращения ее в какого-то вассала или там неудавшегося государства. Этого не выйдет, это будет затяжной кризис международных отношений и вообще ситуации в мире … Мы готовы вести переговоры и договариваться сказал сенатор

Ранее Карасин заявил, что переговоры РФ и США на Аляске не прошли даром – они уже вписаны в историю.