Эксперт Ливен: случайный инцидент может привести к войне России и стран НАТО Ливен рассказал о мерах осторожности НАТО из-за риска эскалации с Россией

Москва4 окт Вести.Полномасштабная война между Россией и НАТО маловероятна как результат намеренного решения, однако случайный инцидент способен запустить спираль эскалации.

Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Евразийской программы Института ответственного госуправления им. Куинси в США Анатоль Ливен.

В кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о возможности полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, эксперт заявил, что в европейских политических кругах сохраняется страх перед войной, но при этом сохраняется риск случайного инцидента.

Не думаю, что такое произойдет намеренно. В европейских политических кругах, несмотря на всю воинственную риторику, сохраняется страх перед войной. Другое дело, что вероятен случайный инцидент. Например, государства НАТО предпримут действия, на которые России придется реагировать, и тогда, конечно, возникает спираль эскалации, ведущей к полномасштабной войне. Вспомните, как в первый день атаки США и Израиля на Иран, американские ракеты случайно, не намеренно уничтожили школу, в которой погибли более ста школьниц. Если, не дай Бог, что-то подобное случится в России, само собой, что России пришлось бы очень резко реагировать. И тогда, разумеется, мы оказались бы в эпицентре катастрофы отметил Ливен

Эксперт также вспомнил слова своего знакомого, который утверждает, что британский флот получил строгие инструкции перед перехватом судов, которые называют частью российского "теневого флота".

Один мой знакомый, бывший офицер британского флота, который живет в Лондоне, но сохраняет связи с Королевским военно-морским флотом, рассказывает, что флот получил строгие инструкции. Прежде чем перехватывать судна так называемого российского "теневого флота", надо самым тщательным образом убедиться, что поблизости вообще где-то рядом нет российских подводных лодок или боевых кораблей пояснил Ливен

Эксперт также добавил, что определенная осторожность все-таки сохраняется.