Куделка: эскалация между РФ и НАТО может произойти в ближайшие месяцы

В Чехии допустили эскалацию между РФ и НАТО в ближайшие месяцы Куделка: эскалация между РФ и НАТО может произойти в ближайшие месяцы

Москва21 сен Вести.Эскалация между Россией и Североатлантическим альянсом может случиться уже в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка в разговоре с The Guardian.

Он рассматривает несколько вариантов развития событий: от локального вторжения на территорию одной из стран альянса до организации провокации под чужим флагом или запуска масштабной информационной кампании.

Это может произойти через месяцы, а не годы считает Куделка

Глава чешской контрразведки также заявил, что ожидает усиления предполагаемой российской диверсионной активности в Европе. Свои опасения по данному поводу также выразили руководители спецслужб Швеции и Латвии. Однако их оценки риска прямого военного столкновения отличаются.

По словам главы Службы государственной безопасности Латвии Нормунда Межвиетса, его ведомство не фиксирует признаков скорого нападения. При этом он отметил, что пока невозможно определить, существуют ли реальные военные планы или предпринимаются лишь действия для нагнетания страха в европейских странах.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова заявила, что НАТО планирует перейти к горячей фазе военного противостояния с Россией не позднее 2029-2030 годов.