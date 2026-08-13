Москва13 авг Вести.Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило Европу о возможных планах России проводить "гибридные военные операции". Однако признаков такой активности нет, сообщает Bloomberg.

Как утверждает анонимный европейский разведчик в интервью агентству, Россия может усилить атаки на страны Балтии и Польшу.

Есть признаки того, что российские разведывательные и спецслужбы рассматривают так называемые операции гибридной войны, которые могут включать саботаж на объектах инфраструктуры или атаки под ложным флагом предупредил разведчик

Центральное разведывательное управление США проинформировало страны региона о вероятной российской атаке. При этом один из правительственных чиновников Великобритании отметил, что возможно, Россия хочет создать впечатление, будто рассматривает возможность эскалации атак, чтобы посеять страх в рамках информационной операции.

После предупреждения ЦРУ Латвия, Литва, Эстония и Польша усилили меры безопасности у газопроводов, электростанций и плотин, опасаясь, что Москва якобы может нанести по ним удар при помощи украинских беспилотников.

Ранее Сергей Лавров напомнил, что у России нет планов нападать на Европу, но нападение стран НАТО неизбежно приведет к началу неконвенциональной войны.