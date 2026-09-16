МИД: НАТО планирует горячую фазу противостояния с Россией не позднее 2030 года

В МИД заявили, что НАТО готовится к горячей фазе борьбы с Россией до 2030 года МИД: НАТО планирует горячую фазу противостояния с Россией не позднее 2030 года

Москва16 сен Вести.Североатлантический альянс планирует перейти к горячей фазе военного противостояния с Россией не позднее 2029-2030 годов, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова.

Она выступила на заседании Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По словам Ждановой, Европа в рамках долгосрочного противостояния России занимается модернизацией мостов, логистики и аэропортов, вплетая их в сеть "военного Шенгена".

(Военное противостояние с Россией – прим. ред.) планируется перевести в горячую фазу не позднее 2029-2030 годов сказала российский дипломат, ее слова передает ТАСС

Она обратила внимание, что НАТО разворачивает на своем восточном фланге воинские соединения, создает склады и структуры управления, совершенствует логистику.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал продвижение НАТО к границам РФ как "нахрапистое", подчеркнув, что Запад не научился равноправному взаимодействию и сделал однозначный выбор в пользу сдерживания Москвы.