Ливен: рост расходов на конфликт может подтолкнуть Европу к диалогу с Россией Эксперт Ливен рассказал, как финансы могут решить проблему Европы с РФ

Москва4 окт Вести.Рост стоимости конфликта и ограниченности финансовых ресурсов может привести Европу к урегулированию отношений с Россией. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Евразийской программы Института ответственного госуправления им. Куинси в США Анатоль Ливен.

По его словам, в Европе и США может усиливаться недовольство стоимостью войны.

Рано или поздно у нас закончатся деньги, это ключевой момент. Даже британский премьер-министр Энди Бернем, делавший громкие заявления в поддержку Украины, сказал в парламенте, что не собирается ставить нужды британских вооруженных сил выше социальной защиты и системы здравоохранения. Денег просто нет, полагая, что в Европе будет расти недовольство ценой войны. Поэтому я рискну предположить, что в конечном счете Европа придет к какому-то урегулированию отношений с Россией. Но это мы рассуждаем в краткосрочной перспективе пояснил эксперт

При этом Ливен подчеркнул, что если речь идет о долгосрочном плане, то более масштабными для Европы могут стать вызовы, связанные с искусственным интеллектом и изменением климата. По его оценке, на этом фоне проблемы с Россией покажутся Европе незначительными.

Ранее заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов заявил, что если будет война России с Европой, то она будет короткая.