Москва7 окт Вести.Кардинальная смена политических элит во всех странах Европы поможет избежать конфликта с Россией. Об этом заявил ИС "Вести" доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов.

По его словам, в странах "коалиции желающих" всю политическую платформу выстроили на идее российской угрозы.

Усиление своего военно-промышленного комплекса, за счет реформы армии … за счет закупок и производства новых вооружений … за счет введения санкций против России … в этот момент риторика … уже превращается в действия. А эти действия являются вполне себе понятным для Российской Федерации сигналом о том, что нам есть к чему готовиться … Мы воспринимаем как угрозу для себя, и … это может перерасти в проактивные действия Российской Федерации … По большому счету, реакция России на то, что НАТО опять пыталась расширяться на восток. Мы превентивно начали вести свою активность. И в таких условиях они … это все риторически придумывали, чтобы сделать образ внешнего врага в лице России для своих же избирателей сказал он

Эксперт добавил, что рано или поздно это все приведет к конфликту.

Вот в этом вот самая большая проблема. И главное, что они уже находятся в этой колее. То есть единственный вариант им не допустить такого развития событий – это кардинально поменять вообще политические элиты во всех странах Европы. А, к сожалению, вероятность того, что это случится, крайне мала отметил он

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ принимает все необходимые меры по обеспечению своей стратегической безопасности.