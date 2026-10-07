Бут: Европа может попытаться выйти из кризиса через войну с Россией

Бут заявил, что Европа может попытаться выйти из кризиса через войну с РФ Бут: Европа может попытаться выйти из кризиса через войну с Россией

Москва7 окт Вести.Европа с помощью войны с Россией может попытаться выйти из серьезного кризиса, в котором оказалась из-за выбранного курса. Таким мнением поделился член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Виктор Бут.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что конфликта можно избежать. Для этого европейцы должны выбрать "более разумных политиков".

Сейчас Европа переживает очень серьезный кризис, и этот кризис не вызван внешними факторами, он вызван тем курсом, которым Европа, наверное, решила пойти еще с девяностых годов… Ее ждет полный упадок, полное, так сказать, уничтожение всего того, что мы с вами знали, понимали как Европейский континент, как европейская цивилизация. И для них теперь конфликт с Россией неизбежен сказал Бут

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что для России лучшей является "стабильная и спокойная Европа".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не ведет подготовку к войне с Европой. Он добавил, что европейские государства целенаправленно раздувают ситуацию и идут на провокации.