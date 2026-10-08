В Госдуме призвали переходить от "удушающей войны" к войне на поражение Депутат Журавлев: только война на поражение заставит врагов РФ задуматься

Москва8 окт Вести.Только переход от "удушающей войны" к войне на поражение противника заставит страны Европы задуматься. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

Парламентарий отметил, что сейчас страны Европы "реально готовятся" к войне с РФ и за пять лет действительно могут усилить свои армии. Журавлев считает, что угрозы ядерного удара со стороны России в случае угрозы не пугают НАТО.

Они взяли и приехали этой когортой НАТО в Киев и пытаются опять какие-то планы строить для того, чтобы Россию уничтожить. Понимаете, в чем заключается ситуация? В том, что война-то может идти какая? Она может быть угрожающая война, удушающая война и война на поражение конкретного противника. Вот сейчас мы ведем удушающую какую-то войну. Вот мы ее душим, душим. Но там с ними 62 страны. Задушим мы их или нет, я не знаю. А вот война, которая стратегическая, которая должна уничтожить противника, мы вынуждены к ней приходить заявил депутат

Журавлев уверен, что другой подход бесполезен.

Мне представляется, надо переходить от этой удушающей войны все-таки к войне на поражение противника. И только это их заставит задуматься. Все остальное бесполезно добавил он

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что НАТО следует свернуть курс на разжигание войны, а канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу пришло время задуматься об отставке.