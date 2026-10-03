Дмитриев призвал к отставке Мерца и прекращению разжигания войны со стороны НАТО

Дмитриев призвал НАТО прекратить разжигать войну Дмитриев призвал к отставке Мерца и прекращению разжигания войны со стороны НАТО

Москва3 окт Вести.НАТО следует свернуть курс на разжигание войны, а канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу пришло время задуматься об отставке, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал публикацию депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Гетца Фремминга об инциденте в немецком Мюнстере на церемонии вручения НАТО Вестфальской премии мира.

Фремминг написал, что Мерц и присутствовавший на мероприятии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассчитывали на теплые приветствия в связи с присуждением Североатлантическому альянсу "премии мира", но собравшиеся люди их освистали.

Непопулярные феодалы Мерц и Рютте были освистаны народом. Мерц, рейтинг которого составляет 10%, должен уйти в отставку; НАТО должна прекратить разжигание войны написал Дмитриев на странице в соцсети X.

Спецпредставитель главы российского государства добавил, что властям европейских стран следует депортировать нелегальных мигрантов, и дать "доступному по цене российскому газу получить возможность спасти Европу".

Ранее телерадиокомпания WDR сообщила, что в день вручения Североатлантическому альянсу Вестфальской премии мира в Мюнстере прошло несколько протестных акций.